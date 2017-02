Vis ma vie d’infirmière

Paris, le samedi 18 février 2017 – Le manque de reconnaissance dont souffrent les infirmières, pas plus que les regrets quant au peu de temps pouvant être accordé à chaque patient ne datent d’aujourd’hui. Cependant, si les infirmières expriment depuis plusieurs mois une souffrance accrue, c’est en raison d’une dégradation marquée de leurs conditions de travail dont un témoignage publié dans le magazine du Monde permet de prendre la mesure. Noémie Laurens, âgée de 29 ans, qui a été infirmière dans des établissements privés de Toulouse et d’Antibes avant de choisir l’exercice libéral raconte le hiatus entre son récent passage dans un service de soins de suite et de réadaptation (SSR) et son expérience dans une unité du même type datant d’il y a quelques années.

Cour des miracles

En 2011, elle avait ainsi réalisé un stage dans un service de SSR. « A l’époque il y avait trente-deux patients, on était deux et on leur distribuait des tisanes le soir. On avait le temps de les accompagner à la douce, de bavarder ». Tout est très différent aujourd’hui. Après deux ans passés à diriger une crèche, Noémie Laurens a brièvement retrouvé le chemin de l’hôpital et des SSR. Le premier soir, naïve, elle demande à l’infirmière dont elle prend la relève à quelle heure arrivera son binôme. « Mais il n’y en a pas Noémie », rit sa collègue. Ainsi, Noémie est bien obligée de constater. « J’arrive à 19 heures, il y a 50 patients et je suis la seule infirmière de garde ». La pénurie de personnels n’est cependant pas la seule évolution notoire. Les probables réductions budgétaires ont eu d’autres conséquences. « Quand j’étais élève infirmière (…), les SSR, c’était une sorte de maison de convalescence. Mais tout est tellement bouché, désormais que c’est devenu la cour des miracles. On y envoie tous les patients en fin de chaîne, ceux dont on ne sait pas quoi faire, dont certains qui devraient être en soins palliatifs ».

Seule dans la nuit

Dans cette organisation des soins malmenée, l’infirmière seule à bord doit souvent faire face à des situations difficiles et se révèle régulièrement isolée. La jeune femme raconte ainsi comment plusieurs fois sollicité, le chef de service n’accepte pas toujours de se déplacer. Elle décrit par ailleurs le transfert d’une patiente aux urgences qu’elle doit réaliser sans l’aide de quiconque : « je la brancarde toute seule (…) et il faut négocier une demi-heure avec les urgences pour qu’ils la prennent ». Non contente de ne pas avoir été épaulée pour gérer cette situation, la jeune infirmière aura été contrainte de mettre ses patients en danger pendant les longues minutes où elle se sera absentée de son étage. En dépit de la description chaotique de ce retour à l’hôpital, l’infirmière affirme aimer son métier. Elle témoigne cependant comment de nombreux points limites semblent avoir été atteints.

Aurélie Haroche