Vitiligo chez l’enfant : une prise en charge difficile

D. C.

D’après la communication de Khaled Ezzedine (Créteil) lors du symposium sur les troubles pigmentaires

Le vitiligo touche 0,5 % à 1 % de la population et débute le plus souvent avant l’âge adulte. La stratégie thérapeutique est d’autant plus difficile à déterminer qu’on dispose de peu d’études chez l’enfant.

Bien qu’on ne connaisse pas précisément la cause du vitiligo, il semble que des facteurs génétiques (importance des antécédents familiaux) et immunitaires (lien possible avec des maladies auto-immunes) jouent un rôle dans sa survenue. Les formes segmentaires et non segmentaires de vitiligo doivent être distinguées. Le vitiligo segmentaire (VS) est localisé à un dermatome (zone cutanée innervée par une racine sensitive).

Il commence précocement dans l’enfance, souvent après un traumatisme ; il évolue rapidement puis se stabilise. Il n’est généralement pas associé à une maladie auto-immune. Le visage est souvent touché. Lorsqu’il débute très tôt, il peut être difficile à distinguer d’un nævus dépigmenté. À l’inverse, le vitiligo non segmentaire (VNS) commence plus tardivement ; il progresse par poussées (multiples) ; il peut être associé à un antécédent personnel ou familial de maladie auto-immune (thyroïdite de Hashimoto, Basedow, pelade, diabète etc.).

Son extension est imprévisible. Il a tendance à récidiver malgré les traitements(1). Et il existe aussi des formes mixtes(2). Le vitiligo se développe avec prédilection sur les zones de friction ; les frottements et les pressions sont des facteurs aggravants – c’est le phénomène de Koebner.

Conduite à tenir

Face à un vitiligo débutant, un certain nombre de diagnostics différentiels peuvent être discutés : halo nævus de Sutton, nævus hypopigmenté, mélasma, nævus deIto, piebaldisme, dépigmentation postinflammatoire, dépigmentation postinfectieuse (pityriasis versicolor), dépigmentation post-traumatique, dépigmentation médicamenteuse, sclérose tubéreuse de Bourneville.



En cas de doute, des examens complémentaires (biologie, biopsie) seront réalisés(1). À la première consultation, il s’agira de déterminer le phototype de la peau, la durée de l’affection et son étendue, l’activité des lésions. On recherchera la présence d’un halo nævus ou de lésions trichomes, ainsi que des antécédents personnels ou familiaux de maladies auto-immunes. Il est également essentiel d’évaluer la tolérance psychologique de la maladie. En effet, très visible et stigmatisant, le vitiligo peut avoir un important retentissement psychologique et altérer significativement la qualité de vie des patients. Un soutien psychologique peut être utile.

De même, le camouflage des lésions par la cosmétique ne doit pas être négligé ; on peut faire appel à des auto-bronzants et des crèmes teintées hautement couvrantes. Cette approche cosmétique améliore la qualité de vie des enfants et des adolescents(3). Par ailleurs, les traumatismes cutanés ayant un impact important sur l’évolution de la maladie, les patients doivent éviter les sources de frictions et de microtraumatismes, dans leurs activités de la vie quotidienne (protection des mains en particulier). Outre ces mesures toujours utiles, quel traitement proposer ?

On manque d’études randomisées chez l’enfant ; très peu de travaux spécialement menés en population pédiatrique ont été publiés à ce jour. D’une façon générale, le traitement du vitiligo repose sur l’application de topiques (dermocorticoïdes ou inhibiteurs de la calcineurine), la photothérapie, la prescription de stéroïdes oraux ou des traitements combinés. Dans un premier temps, les lésions du VNS devront être stabilisées par une corticothérapie orale séquentielle (dexaméthasone 2,5 mg/j, 2 jours de suite par semaine), associée à une photo thérapie (UVB bande étroite ou PUVA).

Traiter selon l’étendu des lésions

Une fois la maladie stabilisée, la stratégie dépendra de l’étendue des lésions. Face à des lésions peu étendues, l’application de dermocorticoïdes topiques (pour le corps) ou d’un inhibiteur de la calcineurine (tacrolimus) topique (pour le visage) est proposée en première ligne. En cas d’échec, on aura recours à la lampe Excimère, puis éventuellement à un traitement combiné. Face à des lésions étendues, les traitements combinés ont toute leur place : DC topique pour le corps, tacrolimus pour le visage, ± vitamine D topique, associés à la photothérapie et éventuellement aux vitamines (B12 et acide folique).

Les facteurs de bonne réponse au traitement sont : le caractère récent du vitiligo, la localisation au visage, un phototype foncé de la peau. Les lésions au niveau des mains et des pieds sont plus résistantes au traitement. Dans le VS, l’approche thérapeutique est la même, mais la photo - thérapie n’est pas utilisée ; en revanche, on peut avoir recours aux lampes Excimère. Une correction chirurgicale avec une greffe peut être envisagée. Une étude rétrospective coréenne a évalué l’intérêt d’associer le laser Excimère (308-nm), le tacrolimus topique et une cure courte de corticoïde dans le VS. Elle a montré que 50,3 % des patients obtenaient 75 % de repigmentation.

Une durée de plus de 12 mois du vitiligo, la présence de poliose (dépigmentation des cheveux) et une forme plurisegmentaire étaient des facteurs de mauvais pronostic pour la réponse thérapeutique(4). Une fois la repigmentation obtenue, la prescription d’un traitement d’entretien est discutée. L’intérêt du tacrolimus topique à 0,1 % (une application 2 fois par semaine) dans cette indication a été comparé à un placebo chez des patients adultes atteints de vitiligo après traitement repigmentant.

Au terme des 6 mois de l’étude, 40 % des patients du groupe placebo avaient perdu une partie du bénéfice du traitement précédent, avec réapparition de plaques dépigmentées, versus 9,7 % dans le groupe tacrolimus (p = 0,0075)(5). Les pistes thérapeutiques D’autres pistes thérapeutiques sont explorées, en particulier celle des inhibiteurs de JAK1/3, la voie de signalisation JAK/STA étant impliquée dans le vitiligo. Ainsi, le tofacitinib (un inhibiteur de JAK1/3 approuvé par la FDA en 2012 dans la polyarthrite rhumatoïde) a été essayé chez une femme de 50 ans avec un vitiligo depuis un an qui a reçu 5 mg/j de tofacitinib (demi-dose du traitement PR).

Après 2 mois, une repigmentation partielle du visage et des extrémités a été observée ; à 5 mois, une repigmentation quasi totale du front et des mains et une repigmentation partielle des autres zones étaient obtenue(6). De même, on a constaté une amélioration fortuite des lésions de vitiligo au cours d’un traitement par ruxolitinib (un inhibiteur de JAK1/2) prescrit chez un patient de 35 ans pour une alopécie areata(7). Au total, en dépit du fait qu’on dispose de peu d’études pédiatriques, le diagnostic et la prise en charge précoces d’un vitiligo chez l’enfant sont importants afin d’éviter les répercussions psychologiques de cette dermatose affichante.

Références

1. Ezzedine K. Pigment Cell Melanoma Res 2012 May ; 25(3) : E1-13.

2.Ezzedine K. J Am Acad Dermatol2011 Nov ; 65(5) : 965-71.

3. Tedeschi A et al. Cutis 2007 ; 79 : 110-2.

4. Bae JM. J Am Acad Dermatol 2015 Jul ; 73(1) : 76-82.

5. Cavalié M. J Invest Dermatol 2015 Apr ; 135 : 970-4.

6. Craiglow BG. JAMA Dermatol 2015 ; 151(10) : 1110-2.

7. Harris JE. J Am Acad Dermatol 2016 ; 74(2) : 370-1.