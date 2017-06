Voyage et santé : encore une année dengue!

Paris, le lundi 19 juin 2017 - L’épidémie américaine de Zika est finie : faut-il pour autant ne plus en parler aux voyageur ? Savez-vous que la dengue sévit beaucoup en Asie ? Que suite à une épidémie de fièvre jaune au Brésil, la recommandation vaccinale s’est étendue dans ce pays ? Que la balance bénéfice/risque n’est plus en faveur de la prévention médicamenteuse du paludisme dans de nombreux pays ?

Le BEH nouveau est arrivé*, apportant comme toujours les informations et recommandations les plus pointues en médecine des voyages. Tout y passe : de la morsure la plus grave (rage) aux piqûres sans risque d’infection (punaises de lit et … vaccins !).

A télécharger sur le site de Santé Publique France et garder à portée de clavier en cette période où nombre de voyages se préparent, d’agrément ou d’étude, d’aventure ou d’expatriation. Et pour toute l’année car le retour est aussi parfois une affaire médicale… cf. le chapitre « retour de voyage et santé publique ».

Tout le monde ne sera pas vacciné

La protection du voyageur passe d’abord par les vaccins recommandés en France, plus nécessaires encore à l’étranger notamment contre la diphtérie, la poliomyélite (persistante en Afghanistan, Pakistan, Nigéria, Laos), la rougeole (encore endémique dans de nombreuses régions : le bébé voyageur peut être vacciné dès l’âge de 6 mois) ou la tuberculose (BCG recommandé dès l’âge de 1 mois et jusqu’à 15 ans, avec priorité aux moins de 5 ans en cas de pénurie).

La version 2017 du BEH voyage inclut les modifications de recommandations en cas de pénurie = la vaccination contre l’hépatite A est réservée aux voyageurs exposés à un risque élevé et le voyage n’est pas une priorité pour le vaccin de l’hépatite B (hors séjour prolongé - expatriation - en zone de moyenne ou forte endémie).

Les autres vaccins du voyage ne sont pas touchés actuellement.

Palu : la planisphère à la loupe

L’augmentation des cas déclarés de paludisme importés en France reflète-t-il une tendance à la résurgence de la parasitose ? L’analyse est moins simple : le paludisme mondial a fortement régressé, y compris en Afrique, mais le nombre de voyageurs augmente et quelques zones en voie d’éradication ont été touchées en 2016 (Afrique du Sud, Botswana, Costa Rica, Malaisie). D’où l’intérêt de l’approche « microgéographique » présentée pays par pays dans ce BEH, pour éviter de prescrire un traitement inutile et insister au contraire sur la chimioprophylaxie dans les zones où le falciparum menace, principalement en Afrique.

Mais c’est surtout la dengue qui guette le voyageur : l’OMS estime que la moitié de la population mondiale y est désormais exposée !

Dr Blandine Esquerre