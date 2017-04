Washington ne financera plus le Fonds des Nations unies pour la population

Paris, le mardi 4 avril 2017 - Dès son arrivée au pouvoir, Donald Trump a indiqué que son administration suspendrait ses financements aux organisations non gouvernementales soutenant le planning familial et favorables au droit à l’IVG. Le Fonds des nations unies pour la population (FNUAP) fait les frais de cette politique. Washington interrompt le versement de ses 32,8 millions de dollars de financements par an à cet organisme. Pour justifier sa position, l’administration américaine accuse le FNUAP de soutenir les programmes de stérilisation involontaire et d’avortements forcés en Chine. « Le FNUAP réfute cette affirmation, car tout son travail promeut le droit pour chaque individu et chaque couple à prendre ses propres décisions, libre de toute coercition ou discrimination » précise l’organisation qui rappelle qu’elle a contribué à sauver la vie de « dizaines de milliers de mères ».

M.P.