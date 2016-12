Zika et grossesse : nouvelles préoccupantes du Brésil

Dans une étude préliminaire publiée en mars dernier (1), une équipe de Rio de Janeiro énumérait les arguments en faveur de la mise en cause du virus du Zika dans la genèse d'anomalies cérébrales chez le fœtus (concordance temporelle entre épidémie et survenue de cas de microcéphalie, présence du virus dans le cerveau des fœtus atteints et dans le liquide amniotique, etc), mais s'interrogeait sur l'ampleur du risque. Dans cette première approche portant sur seulement 42 patientes, les auteurs mettaient en évidence une fréquence de 29 % d'atteintes cérébrales chez les fœtus des mères infectées au cours de la grossesse, et à n'importe quel stade de celle-ci.

L'équipe de chercheurs brésiliens et californiens publie aujourd'hui les résultats de leur étude réalisée à plus vaste échelle (2). Ont été incluses les femmes enceintes consultant dans le service de maladies infectieuses du Oswaldo Cruz Foundation et ayant présenté un rash dans les 5 jours avant la consultation. Des analyses sanguines et urinaires ont été pratiquées avec recherche de Zika par RT-PCR. Les femmes ont été suivies jusqu’à l’accouchement et les nouveau-nés ont été examinés.

Des résultats inquiétants

345 femmes ont été incluses entre septembre 2015 et mai 2016. Pour 182 d’entre elles, les analyses sanguines et/ou urinaires ont révélé une positivité au Zika (recherche par RT-PCR), la phase aiguë de l’infection ayant eu lieu entre 6 et 39 SA. L'analyse a porté sur les femmes ayant accouché au plus tard en juillet 2016, soit 134 femmes Zika-positives (ZIKV+) et 73 Zika-négatives (ZIKV-). Une infection par Chikungunya a été découverte chez 42 % des femmes ZIKV- et 3 % des ZIKV+ (p < 0,001).

Aucune différence n'a été significative entre les deux populations (statut socioéconomique, origine géographique, antécédents médicaux), si ce n'est concernant l'utilisation de répulsifs anti-moustiques (83 % pour les ZIKV- vs 60 % pour les ZIKV+, p < 0,006).

En cas de ZIKV+, outre un exanthème maculaire ou maculo-papulaire (critère d'inclusion), les manifestations maternelles étaient un prurit (90 %), des arthralgies (62 %), une hyperhémie conjonctivale (58 %) et des céphalées (54 %). 27 % ont présenté une fièvre peu intense et de courte durée.

On connaît l'issue de la grossesse dans 125 cas de mères ZIKV+. Dans 7,2 % des cas, la grossesse s'est terminée par un avortement spontané ou la naissance d'un enfant mort-né. Ce chiffre est comparable à celui du bras ZIKV- (6,6 %).

En cas de naissance vivante, des anomalies cliniques et/ou des images cérébrales pathologiques ont été mises en évidence dans 42 % des cas dans la population ZIKV+ contre 5,3 % en cas de rash ZIKV- (p < 0,001). Les symptômes neurologiques étaient l'hypertonie, le clonus, l'hyperréflexie, les mouvements anormaux, la spasticité, les contractures et les convulsions. Les anomalies rencontrées étaient la microcéphalie, le retard de croissance intra-utérin, la présence de calcifications cérébrales, l'atrophie cérébrale, la ventriculomégalie.

La fréquence des anomalies dépendait du trimestre de la grossesse au cours duquel l’infection avait eu lieu : 55 % au premier trimestre, 52 % au deuxième et 29 % au troisième.

Les auteurs confirment donc les premiers résultats qui étaient alarmants. Bien que les manifestations cliniques maternelles soient peu importantes, l’infection par le virus du Zika est associée à une cohorte de pathologies fœtales, préférentiellement lors d'une infection maternelle survenue aux premier et deuxième trimestres de la grossesse. Ces données devront cependant être confirmées par de nouvelles études en cours.

La situation est d'autant plus préoccupante que la majorité des femmes infectées par le virus du Zika sont peu symptomatiques, d'où l'intérêt de pratiquer une surveillance échographique mensuelle ciblée sur les signes cérébraux dans les zones géographiques concernées et chez les personnes à risque.

Dans les départements d'Antilles-Guyane, le point épidémiologique recensait le 24 novembre dernier (3) près de 2 500 cas de femmes enceintes positives au Zika depuis le début de l'épidémie. La définition des cas est la présence d'un exanthème maculo-papuleux, avec ou sans fièvre, associé à deux signes parmi les suivants : hyperhémie conjonctivale, arthralgies, myalgies. Actuellement, les territoires sont sortis de la phase aiguë de l'épidémie, mais les mesures de protection doivent se poursuivre. Par ailleurs, le dépistage d'anomalies du développement chez les enfants nés de mère infectées ou susceptibles de l'avoir été exige une surveillance particulière définie par le Haut Conseil de la santé publique (4).

Dr Charles Vangeenderhuysen