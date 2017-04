Zika : les femmes enceintes sous surveillance aux Etats-Unis

Il est acquis qu’une infection par Zika virus (ZIKV) durant la grossesse peut être à l’origine de microcéphalie et d’autres anomalies cérébrales mais l’importance du risque est encore mal précisée. Dans la population générale, l’incidence des microcéphalies est, approximativement, de 7 pour 10 000 naissances vivantes. En cas d’infection à ZIKV, une étude réalisée en Polynésie française faisait état d’un risque de 1 % pour une infection survenue lors du premier trimestre de gestation. Ce risque est, dans un travail mené à Bahia (Brésil), apparu plus élevé, variant entre 1 à 13 %. Sa détermination est rendue délicate par le fait que nombre d’infections à ZIKV sont totalement asymptomatiques.

442 patientes inscrites sur le registre entre décembre 2015 et septembre 2016

La création de l’US Zika Pregnancy Registry (USZPR) a permis d’estimer, de façon préliminaire, le pourcentage de fœtus et de nouveau-nés avec anomalie congénitale dans les suites d’une infection maternelle à ZIKV durant la grossesse, en fonction du trimestre de gestation et de la nature ou non symptomatique de l’infection virale chez la mère. Sous l’égide des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en collaboration avec les départements de santé locaux, l’USZPR a, de fait, été conçue comme un système de surveillance de santé publique couvrant, pour ce travail, la totalité des états US, le district de Columbia et Hawaï, entre Décembre 2015 et Septembre 2016. Etaient concernées les grossesses complètes avec accouchement d’un enfant vivant mais aussi celles qui s’étaient soldées par un avortement spontané ou la naissance d’un enfant mort-né. Il devait avoir été apporté la preuve en laboratoire d’une possible infection à ZIKV chez la mère, le fœtus, le nouveau-né, le placenta ou autres tissus (mise en évidence de l’ARN viral par polymerase chain reaction ou autre test d’amplification d’acide nucléique, positivité ou, au moins, taux équivoques d’anticorps IgM contre le ZIKV ou preuve sérologique d’une infection maternelle récente à un flavivirus indéterminé, infection active du placenta ou d’autres tissus…). La date retenue de l’exposition était celle des symptômes cliniques (fièvre, rash, arthralgies, conjonctivite) quand ils étaient présents ou celle du trimestre probable d’exposition (par exemple, date d’un voyage en zone épidémique ou de relations sexuelles à risque…). Une exposition péri-conceptuelle a été retenue pour la période des 4 semaines ayant précédé les dernières règles et des 2 semaines suivantes. Les femmes exposées durant cette phase et durant le 1er trimestre ont été regroupées en « exposition durant le 1er trimestre ». Les anomalies congénitales possiblement reliées à une infection à ZIKV durant la grossesse incluent diverses anomalies cérébrales, avec ou sans microcéphalie, des atteintes du tube neural et d’autres malformations, des anomalies visuelles et des conséquences d’atteinte du système nerveux central telles qu’arthrogrypose, pied bot, dysplasie congénitale de hanche, surdité …, le lien entre toutes ces pathologies et ZIKV n’étant d’ailleurs, pour certaines, non formellement établi. Les estimations du risque ont été rapportées au trimestre durant lequel était survenue l’infection virale et à son caractère symptomatique ou asymptomatique.

L’USZPR inclut 442 femmes enceintes. L’âge médian est de 28 ans (allant de 15 à 50 ans). Parmi elles, 271 (61 %) avaient eu une maladie symptomatique et 167 (38 %) une infection inapparente. L’infection avait été acquise sur le territoire US, lors d’un voyage à l’étranger ou encore lors d’un rapport sexuel avec un voyageur.

Il est à noter que, dans 4 cas, l’infection est survenue probablement au cours d’un rapport avec un partenaire sexuel qui n’avait pas séjourné en zone à risque.

Des anomalies congénitales pour 6 % des fœtus

Sur l’ensemble des 442 grossesses menées à terme, on dénombre 26 fœtus ou nouveau-nés (6 % ; intervalle de confiance à 95 % [IC] : 4-8 %) avec des anomalies congénitales ; plus précisément 21 nouveau-nés sur 395 naissances vivantes et 5 fœtus sur 47 pertes fœtales ; 22 (85 %) étaient porteurs d’anomalies cérébrales, microcéphalie ou autre ; 4 étaient atteints de microcéphalie isolée ; 14 présentaient microcéphalie et anomalies cérébrales ; 4 n’avaient que des lésions cérébrales sans microcéphalie. Il s’agissait de calcifications intra crâniennes, d’anomalies du corps calleux, de ventriculomégalie, d’hydrocéphalie ou de lésions cérébelleuses. La présence de calcifications intracrâniennes, isolées ou associées, était particulièrement fréquente (14 cas sur 22). Seuls 4 enfants souffraient d’anomalies congénitales autres que neurologiques : encéphalocèle, troubles visuels et auditifs. Ainsi est-il possible d’estimer l’incidence de la microcéphalie dans ce travail à 4 % (18/442). Le pourcentage d’anomalies décelées ne varie pas selon le caractère symptomatique ou non de l’infection, de l’ordre de 6 % dans les 2 cas (16/271 et 10/167). En ne considérant que les infections maternelles précoces (période péri conceptuelle et premier trimestre), l’incidence est plus élevée, de 11% (IC : 6-19% ; 9/85). A l’inverse, il est à noter qu’aucune anomalie congénitale n’est à déplorer en cas d’infection plus tardive, aux second (0 %, 0/76), ou troisième (0 %, 0/31) trimestre de grossesse. Pour la grande majorité des paires mère-nouveau-né on dispose d’une preuve sérologique d’infection à ZIKV. Dans 360 cas sur 442, il s’agit de prélèvements maternels et dans 49 cas de l’examen du placenta (avec, à l’inverse 161 analyses négatives de cet organe).

Ce rapport préliminaire de l’USZPR révèle donc que, globalement 6 % des fœtus et nouveau-nés, avec preuve de laboratoire d’une possible atteinte à ZIKV durant la grossesse maternelle, présentaient des anomalies congénitales en rapport avec cette infection, ce pourcentage culminant à 11 % en cas d’infection précoce au premier trimestre. Les anomalies décelées sont essentiellement une microcéphalie couplée ou non à des lésions cérébrales, avant tout des calcifications intracrâniennes. Ces chiffres sont à rapprocher de ceux d’une étude brésilienne récente qui faisait état, après infection maternelle au premier trimestre, d’un taux compris entre 1 et 13 %. Il faut insister qu’aucune anomalie n’a été décelée pour des infections plus tardives au second ou troisième trimestre de gestation. Cette prévalence d’anomalies congénitales, d’environ 6 %, dont 4 % pour les seules microcéphalies, est beaucoup plus élevée que celle observée dans la population générale US. Les CDC recommandent donc de tester toutes les femmes enceintes ayant été exposées durant leur grossesse tout en sachant que les résultats des tests sérologiques peuvent, chez certaines, être d’interprétation difficile, en cas d’infections passées ou par un autre flavivirus, dengue notamment. Les CDC, dans une récente actualisation d’Août 2016 recommandent aussi de tester les nouveau-nés, surtout quand le dépistage maternel a été effectué dans une période plus tardive, avec des tests risquant d’être alors négatifs. Il est, toutefois, à ce jour, nécessaire d’affiner la stratégie diagnostique chez le nouveau-né car il est possible que des résultats négatifs, tant en PCR qu’en IgM, soient observés au sang du cordon, même en cas d’infection maternelle confirmée à ZIKV.

Ce travail doit être accompagné de quelques réserves. Il a pu exister des biais de sélection pour l’inclusion dans l’USZPR. La date exacte d’exposition a souvent été difficile à préciser. Il est possible que les femmes ayant séjourné à l’étranger aient été davantage testées et que, à l’inverse, toutes les morts fœtales n’aient pas eu une recherche complète d’anomalies congénitales. Chez nombre de femmes enceintes, il n’a pu être mis en évidence qu’une infection à flavivirus, sans autre précision. Les autres causes d’anomalies, génétiques ou infectieuses autres n’ont pas été répertoriées. Enfin, des études à plus long terme restent indispensables pour déceler d’éventuelles autres anomalies de développement, plus tardives.

En conclusion, chez des femmes enceintes, infectées par le ZIKV et ayant mené une grossesse complète, on relève 6 % de fœtus ou de nouveau-nés présentant des anomalies congénitales en rapport avec l’infection virale, essentiellement des microcéphalies associées ou non à d’autres lésions cérébrales. Le risque est particulièrement important en cas d’infection en période péri conceptuelle ou au premier trimestre. Ces données confirment l’importance du dépistage chez toute femme enceinte ayant pu être exposée au ZIKV durant sa grossesse.

Dr Pierre Margent