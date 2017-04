Zika, un virus qui peut se faire oublier

De façon surprenante mais rassurante, les caractéristiques des enfants nés de mères infectées sont strictement semblables à celles des enfants nés des mères non infectées incluses dans l’étude, que ce soit sur le terme d’accouchement, le poids de naissance, le périmètre céphalique, les malformations majeures et autres critères usuels d’évaluation de la bonne santé néonatale. Bien entendu, les conséquences à long terme ne sont pas encore connues.

Référence

AdhikariEH, NelsonDB ,JohnsonKA, et coll. : Infant outcomes among women with Zika virus infection during pregnancy: results of a large prenatal Zika screening program. Am J Obstet Gynecol., 2017; 216: 292.e1-8.