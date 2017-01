Zika, une expression orale ?

Le virus Zika appartient à la famille des flavivirus, transmis par les moustiques ; il a été isolé la première fois en 1947 dans la forêt de Zika en Ouganda.

Ce n’est que récemment, en 2007, qu’est apparue la première épidémie sur les îles Yap, en Micronésie, dans le Pacifique.

Au Brésil où l’infection a été déclarée Urgence Nationale de Santé Publique en novembre 2015, il y a eu, après études et analyses, 1 113 cas de microcéphalies causés par le virus Zika, entre Octobre 2015 et Avril 2016.

Parmi les signes cliniques, des manifestations orales

Les sujets infectés par le virus Zika présentent essentiellement fièvre, rashs cutanés, arthralgies, conjonctivites.

Dans les cas les plus graves, on observe des complications auto-immunes, des syndromes de Guillain-Barré (atteinte neurologique avec parfois des complications pulmonaires ; mortalité dans 3-7 % des cas) ; des malformations pendant la grossesse, dont des microcéphalies, un faible poids à la naissance, des crises convulsives chez le nouveau-né.

Peu de manifestations oro-faciales ont été recensé.

On observe des ulcères sur la muqueuse labiale, type aphtes, chez des patients infectés par le virus, mais il n’y pas encore eu de confirmation que ce soit une manifestation clinique du zika.

Les ulcères oraux dus au virus ne sont pas encore bien documentés et peu d’articles scientifiques traitent des modifications orales causées par le zika.

Le Zika est-il transmissible par la salive ?

Le virus se transmet naturellement d’Homme à Homme via un vecteur, qui est un moustique appartenant aux Aedes species : Aedes aegypti et Aedes albopictus.

La transmission du virus Homme-Homme sans passer par le vecteur moustique, est possible par voie sexuelle non protégée, périnatale et par transfusion sanguine.

L’ARN du virus a été observé dans la salive de plusieurs patients infectés. Aujourd’hui, il n’existe aucune preuve évidente qui permette de dire que le virus zika puisse se transmettre par voie salivaire.

La prévention, encore et toujours…

Comme aucun traitement ni vaccin n’est disponible, la prévention et le contrôle du vecteur sont les clefs pour contenir l’épidémie et les infections croisées.

L’OMS conseille aux personnes qui voyagent dans les zones géographiques à risque, de porter des vêtements longs, même en journée pour éviter les piqûres de moustique, et d’utiliser des répulsifs tels que l’icaridin, efficace pendant 10 heures.

Pour les personnes déjà infectées, il est important d’éviter les rapports sexuels non protégés et de reporter une grossesse qui peut être à risque.

Dr Béatrice Ruiz