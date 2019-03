Psychiatrie : Emmanuel Macron annonce des « initiatives de grande ampleur »

La neuropsychiatrie

Je lis : " Emmanuel Macron, a affirmé avoir demandé à Agnès Buzyn de prendre des « initiatives de grande ampleur » pour la psychiatrie, qu’il a dépeinte comme « un monde en grande difficulté".



Pour une fois, je la plains véritablement la pauvre. Que peut-elle donc inventer ? Macron a t-il reçu quelques informations sur ce sujet ?



Ce que l'âge (78 ans) m'a appris, c'est que la dévalorisation de cette spécialité a commencé par la coupure, en 1968 en pleine révolution, entre la neurologie et la psychiatrie.



Autrefois les spécialistes des maladies du cerveau, les neurologues, et ceux des maladies mentales les psychiatres, ce n'était qu'une seule et même spécialité : la neuropsychiatrie.



Ceux qui ont obtenu cette séparation révolutionnaire entre la neurologie et la psychiatrie sont de jeunes psychanalystes freudiens ou lacaniens (Comme la fille du ministre EDGAR FAURE qui a accepté cette séparation).



A l'époque, la psychanalyse était encore respectée. Personne ne savait le futur contenu du LIVRE NOIR DE LA PSYCHANALYSE, ni non plus à quel point les neuroleptiques allaient faire des progrès.



Quels sont les travaux expérimentaux réalisés depuis cette séparation ? Henri Laborit si on cherche en vain une réponse. Voilà là où il faudrait reprendre la main peut-être.



Dr JD