Une proposition de loi pour une école « vraiment inclusive » adoptée en commission

Paris, le vendredi 25 janvier 2019 - La commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée Nationale a adopté ce mercredi à l’unanimité la proposition de loi socialiste pour une école « vraiment inclusive », qui vise à améliorer l’accès des enfants handicapés à la scolarité.







Quatorze ans après l’adoption de la loi du 11 février 2005, qui avait posé comme principe le droit pour tout enfant handicapé d’accéder à l’éducation, les députés vont à nouveau se pencher sur la question de l’école inclusive. Une proposition de loi déposée en décembre dernier par les députés du Parti socialiste a été adoptée ce mercredi à l’unanimité par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée Nationale. Elle sera débattue dans l’hémicycle à partir du 31 janvier prochain.

La colère de la France Insoumise

En octobre dernier, la majorité LREM avait rejeté une proposition de loi Les Républicains visant à mieux rémunérer les accompagnants d’élèves handicapés. L’attitude partisane des députés de la majorité avait provoqué la colère de l’opposition et notamment du député France Insoumise François Ruffin. Trois mois plus tard, la majorité semble avoir nuancé sa position, en acceptant cette proposition de loi socialiste. Mais la commission a tout de même rejeté les deux premiers articles du texte, qui visaient justement à assurer à chaque enfant handicapé un accompagnant et à remédier à la situation de précarité de ces aidants.





Cette proposition de loi est discutée alors qu’une consultation sur l’école inclusive auprès des acteurs du secteur (enseignants, accompagnants, parents, associations…) est en cours depuis le 22 octobre 2018. Les conclusions de cette consultation seront débattues par le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) à partir du 11 février. Par ailleurs, l’Assemblée Nationale a annoncé ce mercredi la création d’une commission d’enquête parlementaire sur l’inclusion des élèves handicapés à l’école.

Pas parfaitement confiance

Les associations d’aide aux enfants handicapés restent vigilantes face à toutes ces initiatives. Le comité d’entente des associations a notamment interpellé ce mardi les députés dans une lettre ouverte, les incitant à «». Les associations regrettent notamment que le projet de loi, plus généraliste, sur l’ «», qui sera débattu à l’Assemblée à partir du 11 février prochain ne comprenne aucune disposition sur les enfants handicapés. En réponse, Sophie Cluzel, secrétaire d’État au handicap a assuré que «» et que le gouvernement était «» sur cette question.

